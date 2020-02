E45, Ravenna-Cesena. Lo sfogo di un pendolare: “Strada pericolosa senza via di scampo”

Il vice responsabile di Nazione Futura Ravenna, Michele Moretta pubblica sulla sua pagina Facebook una foto e un commento sulla attuale situazione e stato del tratto di strada dell’E45 direzione Ravenna-Cesena e ritorno, “che – come afferma – personalmente percorro tutti i giorni per lavoro, 30 km, 4 cantieri aperti da mesi (qualcuno anche da più di un anno), almeno tre di questi “abbandonati” da almeno sei/sette mesi.”

“Per chi percorre questo tratto, – aggiunge Moretta – il pericolo di essere coinvolto in un incidente è altissimo. Per circa dieci chilometri dei trenta si viaggia in una sola corsia, separati da inutili birillini di venti centimetri,da chi percorre la tratta nel verso opposto,e con un guard rail a fianco. Chi come me percorre questa tratta sa e conosce benissimo di cosa parlo, chi non l’ha ancora percorsa provi ad immedesimarsi: tutto il periodo autunno e inverno, spesso con asfalto viscido, ben condito da detriti di ogni tipo, sassi e oggetti da cantiere stradale, molto spesso ghiaccio e ancor più spesso fitta nebbia. Sperare continuamente che il mezzo pesante davanti a te non sbandi, pregare che il mezzo pesante dietro di te abbia freni perfettamente efficienti, pregare che l’autista del mezzo pesante che ti viene incontro sia ben sveglio e riposato, pregare che la tua macchina in quel momento non abbia nessun tipo di guasto meccanico, perché a fianco a te c’è un guardrail, non c’è una corsia di emergenza e non ci sarà una piazzola di sosta, praticamente senza via di scampo.”

“Vorrei che questo breve articolo arrivasse alle amministrazioni comunali di Ravenna e Cesena, perché possano ‘far voce grossa ‘ ad Anas, perché non è concepibile che i loro cittadini, pendolari di questi due importanti comuni regionali, quotidianamente debbano rischiare la vita così tanto per andare al lavoro, tutto frutto di scelte scellerate, mal organizzate e mal gestite (forse la tratta era da chiudere? Visto che lì dove il manto stradale è stato rifatto mostra già rotture perché nel frattempo tutto il traffico è stato deviato su questi), perché si è deciso di aprire contemporaneamente quattro cantieri invece di uno alla volta? Dopo un anno e mezzo di queste avventure quotidiane, vi assicuro, era meglio avere le buche. La vita non può essere un video game” conclude Michele Moretta.