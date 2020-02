Ravenna, dopo una lite colpisce la fidanzata e la chiude in camera: arrestato 25enne

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di S.L.E. 25enne di origini varesine ma domiciliato a Ravenna, per il reato di violenza privata. Sabato notte, 9 febbraio, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura sono intervenute presso un’abitazione di Ravenna su richiesta di una ragazza che era stata chiusa, dal suo convivente, all’interno di una stanza del suo appartamento.

Gli agenti hanno liberato la donna, che durante una lite era stata colpita dal compagno che poi l’aveva chiusa all’interno della camera da letto per non farla uscire di casa. Nel corso dell’intervento i poliziotti delle Volanti hanno rilevato elementi tale da eseguire nei confronti del 25enne S.L.E. l’arresto per il reato di violenza privata. Sulla scorta di quanto accertato il giovane è stato anche denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nei confronti di S.L.E. è stata applicata la misura pre-cautelare degli arresti domiciliari, presso l’abitazione della madre, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.