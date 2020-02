Richiamo Coop per presenza di vongole con Escherichia coli anche in provincia di Ravenna

Dalla Coop è stato lanciato, nelle scorse ore, il richiamo di un lotto di vongole o lupini New Copromo srl per la presenza di Escherichia coli oltre i limiti consentiti dalla legge. Il prodotto, convenzionato in data 4 febbraio 2020 con il numero di lotto 0035, è venduto in retine da 500 grammi. La notizia è rilasciata dal quotidiano online www.bsnews.it.

I punti vendita in Italia, interessati dal richiamo, comprendono anche alcuni supermercati Coop della nostra provincia e di quella di Forlì/Cesena, In particolare sono: Cervia Mazzotti di Cervia, Ravenna – Gallery a Ravenna, IperCoop Lungo Savio a Cesena (FC) e IperCoop Globo a Lugo (RA).