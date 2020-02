Auto urta palla in cemento in piazza Duomo ferendo un pedone, ma senza gravi danni

Un curioso quanto spiacevole incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina nella zona di piazza Duomo a Ravenna. Attorno alle 10 un’auto che transitava nell’area, probabilmente per una distrazione del conducente, ha urtato uno dei dissuasori di velocità posti a protezione del percorso pedonale che fiancheggia il Duomo.

Si tratta di una di quelle “palle” in cemento ancorate al suolo, che però nell’urto è venuta a sganciarsi, rotolando verso il passaggio pedonale percorso in quel momento da un passante che è stato colpito ad un piede. Per la persona coinvolta di certo tanta paura, ma nessuna grave ferita: è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Ravenna per accertamenti al piede e alla gamba in codice verde.