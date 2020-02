Ravenna: colpito da malore, 52enne muore dopo escursione a Falcade

Domenica scorsa, 9 febbraio, un 52enne è morto stroncato da un malore, mentre partecipava ad un’escursione sulla montagna di Forca Rossa, a Falcade, in provincia di Belluno. L’uomo ha avvertito i primi malori durante la discesa e gli è stata offerta subito una prima assistenza in un rifugio alpino, mentre la moglie chiamava il 118.

La vittima, Roberto Cottifogli, conosciuta a Ravenna per motivi professionali, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di San Martino di Belluno; purtroppo all’arrivo presso la struttura ospedaliera i medici non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso.