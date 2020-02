Lugo, Polizia arrestato 74enne per detenzione di armi clandestine

La Polizia di Stato ha arrestato il 74enne lughese G.B. per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento. Nel pomeriggio di sabato 9 febbraio, gli agenti del Commissariato di P.S. di Lugo hanno effettuato un controllo amministrativo relativo al possesso di armi presso l’abitazione di B.G. All’esito della verifica, tra le armi denunciate, i poliziotti del Commissariato di Lugo, hanno individuato una carabina priva di marca, modello e matricola, cal. 9 flobert, con una scatola contente 46 cartucce dello stesso calibro.

L’arma, priva di segni identificativi e pertanto classificata dalla legge come clandestina è stata sequestrata e G.B. è stato dichiarato in stato di arresto. Nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Nel corso del medesimo controllo gli agenti del Commissariato hanno rilevato, inoltre, che una delle armi regolarmente detenute da G.B., una pistola calibro 7,65, risultava mancante. L’uomo vistosi scoperto ha così riferito ai poliziotti di aver ceduto la pistola al proprio fratello 72enne T.B. che, di conseguenza, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di arma da fuoco.

Tutte le armi possedute da B.G., in considerazione della violazione commessa, sono state cautelativamente ritirate dagli investigatori del Commissariato di Lugo, come previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.