Ravenna, dopo continui rifiuti della ragazza, la aggredisce fuori dalla discoteca: nei guai 24enne

Un 24enne di origine albanese, residente nel ravennate, sarebbe finito in manette con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 21enne residente nel riminese. I fatti risalgono alla notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ravenna, il ragazzo, dopo diversi tentativi di avvicinare la ragazza all’interno di una discoteca, con atteggiamenti espliciti come baci e abbracci, e dopo essere stato più volte rifiutato dalla giovane, l’ha seguita all’esterno del locale e nel parcheggio l’ha aggredita.

La giovane ha cercato di divincolarsi e urlando è riuscita ad allertare il personale addetto alla sicurezza del locale, subito intervenuto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno fermato il 24enne per poi condurlo in caserma.