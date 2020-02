Ravenna, esce di strada con l’auto in via Dismano: conducente illesa, ferita la madre 94enne

Alle 15,30 di oggi, martedì 11 febbraio, in via Dismano, davanti all’Aeroclub ravennate di La Spreta si è verificato un incidente stradale. Una donna alla guida della propria autovettura è accidentalmente uscita di strada. La conducente fortunatamente è rimasta illesa, mentre la madre 94enne , a bordo con lei, è stata invece trasportata all’ospedale cittadino dai sanitari del 118 per alcune escoriazioni al ginocchio destro. L’alcol test, informa la Polizia Locale intervenuta sul luogo, è risultato negativo.