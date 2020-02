Alfonsine. Colpo al Ready Maddy. Labri rubano macchinetta cambiasoldi

Colpo da 2000 euro al Ready Maddy – Bar and Food, di via Reale ad Alfonsine, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio.

I ladri, dopo essere riusciti ad entrare nel locale forzando una finestra con un piede di porco, si sono diretti nella zona dove sono presenti le slot machine e sono riusciti a portare via la macchinetta cambiamonete. La notizia è riportata sull’edizione locale del Resto del Carlino, in edicola quest’oggi 12 febbraio.

Secondo le prime stime, all’interno della cambiamonete vi era erano circa 2000 Euro, tra banconote e monete. L’azione della “banda delle solt” è stata molto rapida. In pochi minuti sono riusciti a sollevare la cambiasoldi e a caricarla su un furgone, dove un complice li stava aspettando. Sul posto è accorso il titolare del locale, avvisato dal sistema d’allarme, ma dei malviventi non vi era più traccia. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, e le immagini sono al vaglio delle Forze dell’ordine.