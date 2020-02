Per la giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio, il meteo di Arpae E-R promette cielo prevalentemente sereno con transito di leggere velature sul settore appenninico romagnolo durante la mattina e nebbia sulla foce del Po in dissolvimento durante la giornata. Temperature in flessione, ma comunque superiori alla norma del periodo, con valori attorno a 13/15 gradi.

Venti deboli nord-occidentali, mare poco mosso.