Distaccamento della Stradale di Lugo verso la chiusura. Gli agenti forse riassegnati al commissariato di città

Ancora nulla di deciso sul destino dei poliziotti del distaccamento Stradale di Lugo, che nelle intenzioni del Ministero, è destinata a chiudere i battenti, per riorganizzazioni nazionali del servizio.

Dal Siulp, sindacato di polizia, fanno sapere che l’atteso incontro che si è svolto a Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, nella mattinata di martedì 11 febbraio (presenti il responsabile della Struttura di Missione preposta all’attuazione del progetto di riorganizzazione, Prefetto Savina, il Direttore Centrale delle Specialità Dr. Armando Forgione e del Servizio Polizia Stradale Dr. Giovanni Busacca), ha permesso di esaminare congiuntamente la situazione e giungere alla definizione del futuro assetto della Polizia Stradale.

Alla presenza anche delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori della Polizia di Stato che, dopo aver espresso le proprie posizioni, in relazione al progetto che vede la chiusura di vari Distaccamenti della Polizia Stradale sul territorio nazionale, tra i quali quello di Lugo di Romagna, hanno potuto constatare che l’Amministrazione della P.S. è ferma nella posizione assunta per giungere a chiudere gli Uffici presenti nel documento proposto.

“Il SIULP, quale maggiore sindacato della Polizia – spiegano dal sindacato -, nel ribadire la contrarietà rispetto al progetto, ha proposto al Dipartimento della P.S. di valutare l’opportunità di porre come possibile sede di assegnazione, a fronte della chiusura del Distaccamento, non solo la stradale di Ravenna e Faenza, ma anche il Commissariato di Polizia di Stato di Lugo, in modo da non arrecare grande disagio al personale ed ancor più rinforzare quell’Ufficio che garantirebbe più volanti da impiegare nel controllo del territorio e del comprensorio lughese”.

L’Amministrazione avrebbe dato la più ampia disponibilità ad un confronto che possa garantire al meglio il personale e l’attuazione del processo di riorganizzazione.