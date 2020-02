Una commossa folla di amici e parenti dà l’ultimo saluto a Roberto Cottifogli

Amici e parenti si sono riuniti questa mattina alla chiesa di San Rocco per l’ultimo saluto a Roberto Cottifogli, noto commercialista ravennate, deceduto nei giorni scorsi a Falcade durante un’escursione in montagna, a causa di un malore.

L’uomo, 53 anni ancora da compiere, aveva avvertito i primi sintomi durante la discesa: gli era stata offerta una prima assistenza in un rifugio alpino, mentre la moglie chiamava il 118. È stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di San Martino di Belluno, ma all’arrivo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.