Lutto a Ravenna per la scomparsa di Giovanna Baroni: “Era ovunque ci fosse bisogno”

Il mondo del volontariato ravennate piange la prematura scomparsa, dopo una breve malattia, della propria dirigente Giovanna Baroni. Figura molto nota a Ravenna anche per il suo impegno professionale e politico, ha dedicato gli ultimi anni della sua esistenza all’impegno attivo in numerose associazioni ravennati e nella rappresentanza del volontariato.

Per gli altri – CSV di Ravenna, Consulta del Volontariato di Ravenna e Forum del Terzo settore provinciale di Ravenna ricordano che “tra i tanti incarichi svolti sempre con intelligenza ed entusiasmo, nell’ultimo decennio Giovanna ha autorevolmente rappresentato il volontariato di tutta la provincia come presidente del Comitato paritetico e portavoce del Forum del Terzo settore. Negli ultimi anni, fino a che la malattia lo ha permesso, ha sostenuto in qualità di consigliere le iniziative della Consulta ravennate”.

La comunità del volontariato di tutta la provincia piange “una persona buona e generosa, entusiasta per il bene e per le cose belle, capace di creare sempre relazioni positive tra le persone e di aiutare tutti. Si stringe con affetto alla figlia, agli adorati nipoti, alla famiglia tutta”.

Il Sindaco Michele de Pascale la ricorda “per il suo costante impegno politico e nel mondo del volontariato; tra le tante attività a sostegno della comunità è stata presidente del consiglio dei revisori di Linea Rosa, volontaria del Ceis, del comitato cittadino antidroga, della consulta del volontariato e vice presidente dell’Atletica Ravenna. Ovunque ci fosse un bisogno non faceva mai mancare la sua presenza. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.