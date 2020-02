San Valentino, installate le insegne del nuovo Mercato Coperto Ravenna

Il parto è stato piuttosto lungo e laborioso, anche per via dell’iter burocratico piuttosto complesso richiesto dalla Soprintendenza, ma alla fine, a circa 70 giorni dalla sua inaugurazione, il nuovo Mercato Coperto di Ravenna ha finalmente anche le sue nuove insegne. Sono state montate oggi 14 febbraio, in mattinata, in Piazza Andrea Costa in angolo con via IV Novembre e in angolo con Via Cavour; la terza insegna è stata installata dove si incontrano via IV Novembre e via Ponte Marino. Le insegne sono in lamiera d’alluminio smaltata e riportano il marchio logotipo realizzato dall’Agenzia Tuttifrutti per conto della società che gestisce il nuovo Mercato Coperto Ravenna.