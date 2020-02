Faenza, l’Erboristeria Elisir inaugura la nuova sede in via Torricelli

Una sede più spaziosa per Erboristeria L’Elisir di Faenza, che sabato 15 febbraio ha inaugurato i nuovi locali in via Torricelli 18. Al taglio del nastro erano presenti il vice sindaco di Faenza Massimo Isola e il presidente del Consorzio Faenza C’entro Sergio Scipi, oltre alle titolari dell’erboristeria Cinzia e Luana.

Erboristeria L’Elisir è un’attività storica per la città manfreda, è infatti aperta a Faenza dal 1985. Nel locale è possibile trovare prodotti naturali, per la bellezza e la cura del corpo e cosmetici. L’Elisir è aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, escluso il giovedì pomeriggio e la domenica.