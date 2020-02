Giardino Botanico vicino a piazza Kennedy: riaprirà a primavera grazie a convenzione tra Comune e BPER Banca

È stata approvata la convenzione tra il Comune e BPER Banca per l’uso pubblico, la custodia e la manutenzione del giardino Spalletti o delle “Erbe della Memoria”, più noto ai ravennati come giardino o orto botanico, nella piazzetta adiacente piazza Kennedy, dove sorge anche la sede della BPER Banca, proprietaria appunto dell’area. L’apertura è prevista in primavera.

BPER, condividendo l’intento del Comune di rendere alla cittadinanza un servizio gradito e atteso, si è impegnata a destinare il giardino alla frequentazione pubblica: è nata così l’esigenza di definire i rapporti tra i due enti con l’obiettivo di riqualificare, manutentare e gestire il giardino stesso e il locale adiacente, da utilizzare come punto di ritrovo, informativo, di conoscenza, vendita e degustazione delle erbe e dei prodotti derivati.

Tra gli impegni di BPER Banca, che dovrà affidare a un soggetto da individuare previa selezione il servizio di custodia e manutenzione e di gestione dell’immobile, rientrano interventi manutentivi ordinari e di pulizia delle aiuole e del verde, l’attivazione dell’impianto di irrigazione, l’apertura e chiusura del giardino con modalità e orari da concordare con il Comune, la custodia e la sorveglianza durante l’apertura.

Nel locale sono previste attività di vendita e degustazione di alimenti e bevande a base di erbe (torte, focacce, biscotti, tisane e infusi etc.) e attività divulgative e didattiche sulle erbe e sul loro impiego anche attraverso dibattiti e piccole iniziative culturali.

La convenzione avrà la durata di un anno quale periodo sperimentale.