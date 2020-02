SAP Sindacato Autonomo di Polizia è contro chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Lugo

Dopo anni di progetti e ripensamenti, nei giorni scorsi il Dipartimento della PS ha reso noto il piano di riorganizzazione nazionale della Polizia Stradale contenente il progetto di chiusura di alcuni Uffici, tra i quali vi è anche il distaccamento della Polizia Stradale di Lugo, si legge in una nota del SAP Sindacato Autonomo di Polizia di Ravenna.

In Emilia Romagna oltre Lugo, sono inseriti nel piano di chiusura anche i distaccamenti di Casalecchio di Reno (che sarà accorpato previa soppressione) e di Rocca San Casciano. Il Dipartimento ha precisato che gli uffici interessati dal progetto di chiusura sono stati selezionati perché sorgono in aree che non rivestono più interesse strategico per la viabilità.

SAP di Ravenna “ritiene che tale osservazione non sia sufficiente per privare quelle aree del ruolo e del servizio svolto da tali unità operative, considerandole invece indispensabili per quelle Comunità ed è convinta che una chiusura rappresenti sempre e solo un arretramento della sicurezza. Invero, se l’obiettivo è l’auspicabile rafforzamento dei servizi della Polizia Stradale sulle autostrade, il SAP ritiene che ciò non debba passare attraverso l’indebolimento dell’attività di controllo sulle arterie statali, provinciali e comunali, atteso che queste ultime hanno un tasso di pericolosità molto più elevato rispetto alle autostrade.”

Secondo SAP serve “il rilancio delle attività della Polizia Stradale che quindi, ovunque, anche a Lugo, andrebbe mantenuta e rinforzata rimpinguandone l’organico e aumentando il parco veicolare. Ricordiamo che poco più di vent’anni fa un analogo piano di riorganizzazione nazionale aveva previsto la chiusura della Polizia Stradale di Faenza. L’impegno assunto allora dall’amministrazione comunale manfreda, che lottò a fianco del SAP per difendere il presidio cittadino della Polizia Stradale, si concluse con successo: dal 2008 il distaccamento di Faenza, mantenuto operativo, è stato accorpato al Commissariato in un’unica nuova sede.”

“Oggi, qualora ve ne fosse la necessità, auspichiamo la stessa fermezza e partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati dal progetto di razionalizzazione, al fine di conseguire il mantenimento dei presidi della Polizia Stradale, in particolare a Lugo. Nonostante i comprensibili timori diffusisi tra il personale a seguito delle notizie che giungono da Roma e che oggi sembrano lasciare poche speranze, speriamo vivamente che il destino di tali Uffici non sia definitivamente segnato. Questo Sindacato auspica che non si realizzi tale progetto e assicura il massimo impegno in tutte le sedi, al fine di provare ad ottenere un ripensamento del piano presentato dal Dipartimento, anche per salvare il Distaccamento della Polizia Stradale di Lugo” conclude la nota del SAP.