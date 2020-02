Tegole pericolanti in piazza del Popolo sul palazzo Unicredit: i Vigili del Fuoco mettono tutto in sicurezza

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, sabato 15 febbraio, per un intervento di messa in sicurezza in piazza del Popolo a Ravenna: alcune tegole sul tetto del palazzo dell’Unicredit Banca erano apparse in disordine, probabilmente a causa del forte vento di questi giorni.

L’anomalia era stata notata dalle finestre degli uffici della Prefettura, da cui è poi partita la segnalazione. I Vigili sono quindi intervenuti con un’autoscala e un camion per rimettere le tegole al proprio posto ed evitare accidentali cadute da quell’altezza sulla piazza, evento che avrebbe potuto comportare gravi rischi per i passanti. Sul posto anche la Polizia Municipale, per sovrintendere ai lavori.