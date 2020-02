Le vie del centro di Ravenna sono state attraversate quest’oggi, domenica 16 febbraio, dalla sfilata dei carri del 42° Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna.

Prima di dare il via alla sfilata dei carri mascherati, dal palco è stato ricordato Fabrizio Matteucci, l’ex sindaco di Ravenna deceduto stamattina a causa di un malore. Matteucci è stato ricordato come “un amico” del Carnevale, che per tanti fu lui a dare il via assieme all’arcivescovo Ghizzoni, alla manifestazione.

Alla grande festa hanno partecipato le parrocchie di San Biagio con il carro “Il mondo che vorrei… un mare più pulito”; S. Lorenzo in Cesarea con “Il mondo che vorrei tra cuori e colori”; SS. Redentore e S. G. Operaio hanno realizzato il carro “Costruiamo il futuro”; S. Maria in Porto ha interpretato il tema di quest’anno con “Un mondo in musica”; Fosso Ghiaia ha realizzato il carro dal titotlo “Un mondo puffoso”; da Porto Fuori il carro “Dolce come una festa di compleanno”; mentre Lido Adriano ha creato “Il giramondo”. Per S. Teresa la sfilata mascherata ha visto “Il mondo delle api”; per Porto Corsini il carro “UniAMOci”; Piangipane ha declinato il tema di quest’anno con “La bellezza dell’arte: un museo a cielo aperto”.

Numerosissimo il gruppo di Marina di Ravenna con il carro “Il mondo che vorrei… te lo sogni”, mentre per San Rocco il mondo che vorrei è stato quello di “Pinocchio: quando i desideri diventano realtà”; Campiano e S. P. in Campiano hanno fatto sfilare “Il mondo della tradizione: evviva la Romagna evviva” e per San Vittore tanti figuranti per “Dalla spiga al pane un mondo senza fame”. I volontari di CittAttiva, protagonisti del carro “Non tutti gli eroi indossano una maschera”, hanno voluto ricordare l’ex sindaco di Ravenna indossando un cartello, con la scritta “Ciao Fabrizio, CittAttiva ti ricorda con affetto”.