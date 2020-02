Polpette avvelenate in zona Teodorico. Cane salvato dal padrone

Per i padroni di cani torna l’incubo delle polpette avvelenate.

L’ultimo caso si è verificato nella zona del Parco di Teodorico a Ravenna, pochi giorni fa. Una polpetta contenente Lumachicida è stata lanciata nel cortile di un’abitazione privata di via Dubrovnik, e a farne le spese è stata Elma, una cagnolina di 17 mesi, che ha addentato la polpetta “preparata per uccidere”.

Solo grazie alle immediate cure del proprietario è stato evitato il peggio: “Me ne sono accorto perchè il cane aveva un tremore anomalo e camminava in modo strano” racconta Mauro che, immaginando l’origine del malessere di Elma, l’ha subito portata dal veterinario.

La’ la cagnolina è stata indotta a liberarsi da ciò che aveva ingoiato e solo a quel punto è stato possibile verificare che il malessere era stato causato da un principio di avvelenamento: tra i residui di carne era evidente della metaldeide blu.

Fortunatamente ora Elma è fuori pericolo e sembra che si sia ripresa completamente. “E’ più vispa che mai” conclude Mauro, molto legato alla cagnolina che ha adottata quando aveva solo 50 giorni, dopo che era stata abbandonata.