Ravenna. La Polizia arresta clandestino a Ponte Nuovo

La Polizia di Stato ha arrestato il 34enne B.E., cittadino albanese, per avere fatto rientro in Italia senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’Interno.

Ieri notte, 15 febbraio, il 34enne è stato controllato, dagli agenti di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, mentre si trovava a Ponte Nuovo insieme ad altre persone.

Dalle verifiche nella banca dati delle forze di polizia sono emersi a carico di B.E., pregressi precedenti penali e di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, evasione e immigrazione clandestina.

Condotto in Questura per gli approfondimenti di rito, è emerso che nell’aprile 2019 era stata eseguita nei suoi confronti un’espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera aerea di Roma Fiumicino ed imbarco sul volo diretto a Tirana.

B.E. è stato pertanto dichiarato in arresto per aver fatto rientro in Italia senza la prescritta autorizzazione del Ministro dell’Interno e, successivamente, condotto dai poliziotti in Tribunale a Ravenna per l’udienza di convalida dell’arresto.

Il Giudice Unico di Primo Grado, dopo aver convalidato l’arresto ha concesso all’indagato i termini a difesa, disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.