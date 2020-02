Dalle 10.30 di oggi, lunedì 17 febbraio, in Municipio a Ravenna, in Piazza del Popolo, è possibile dare l’ultimo saluto a Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna per due mandati, stroncato ieri da un infarto a pochi giorni dal suo 63° compleanno. A Palazzo Merlato infatti è allestita la camera ardente, aperta a tutti i cittadini. I funerali si svolgeranno domani martedì 18 febbraio alle 14 nella chiesa di San Pier Damiano.

Dopo l’annuncio della morte, un’ondata di commozione e di cordoglio ha attraversato tutta la città, il mondo politico, quello culturale, il mondo dello sport e del volontariato, semplici cittadini. Tantissimi i messaggi per ricordare la sua figura umana e politica, di cui in particolare si mettono in rilievo l’onesta, la gentilezza, la bontà, la generosità, l’amore per Ravenna.

L’ex Sindaco è scomparso improvvisamente e prematuramente, stroncato da un malore, ieri 16 febbraio, in casa sua. Lascia la moglie Simona e il figlio Sayo. Era stato Sindaco della città per 10 anni dal 2006 al 2016. Alle elezioni comunali del 28 e 29 maggio 2006 Fabrizio Matteucci fu eletto sindaco di Ravenna al primo turno con il 68,9% dei voti. Fu rieletto alle elezioni comunali del 14 maggio e 15 maggio 2011 sempre al primo turno con il 55% dei voti.

In precedenza Matteucci aveva ricoperto ruoli importanti a livello regionale e provinciale nel Pci, nel Pds, nei Ds e nel Pd. Attualmente era direttore dell’Anci dell’Emilia-Romagna.

Durante i suoi 10 anni come Sindaco si caratterizzò soprattutto per la battaglia condotta contro lo sballo: iconica la foto in cui fu ritratto a versare in un tombino, provocatoriamente, il contenuto di un secchiello utilizzato per gli happy hours.

L’altra grande battaglia a cui si dedicò anima e corpo – purtroppo non andata a buon fine – fu quella per la candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura 2019.