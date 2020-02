A rischio chiusura Un posto a tavola ed Emporio solidale. Cervia Ti Amo: “A fianco di Silvia Berlati”

La lista civica Cervia Ti Amo esprime solidarietà e vicinanza a Silvia Berlati, presidente delle associazione Un posto a tavola, capofila nella gestione dell’Emporio solidale, a tutti i volontari e a tutte le persone che partecipano alla vita quotidiana delle associazioni con spirito di servizio alla comunità. “Un posto a Tavola e l’Emporio- afferma Giovanni Rocchi, coordinatore della lista Cervia ti amo – sono da anni un esempio di volontariato nella società cervese e pertanto crediamo sia fondamentale impedire la loro chiusura. La persistente crisi economica europea in cui ci troviamo da un decennio, ha palesato l’esistenza di nuovi poveri. Persone che perdono il lavoro, anziani soli, giovani famiglie con salario unico, che hanno difficoltà a giungere a fine mese. Non vorremmo che Cervia diventasse l’ennesima città che dimentica chi ha bisogno. Per questo siamo pronti politicamente ad aiutare la presidente Silvia Elena Berlati nella sua battaglia di solidarietà.”

“Siamo certi che questa giunta e il Sindaco Massimo Medeo sapranno dare risposte tangibili e concrete per risolvere da subito la situazione” conclude Rocchi.