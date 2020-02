Pedone travolto da un’auto a Carraie: trasportato in ospedale in gravi condizioni

Questa mattina, 18 febbraio, intorno alle ore 9, stando al bollettino di 118 Romagna, si è verificato un grave incidente stradale nella frazione di Carraie, in via Cella. Un pedone 93enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da una 62enne, che viaggiava a bordo di una Suzuki, in direzione Forlì, vicino all’incrocio con via San Rocco.

Intervenuto sul posto personale sanitario del 118 con l’ambulanza e l’auto medicalizzata, ha soccorso la vittima per poi trasportarla con codice di massima gravità all’ospedale a Ravenna. Le condizioni del 93enne sarebbero critiche. Sul posto presente per i rilievi di legge anche la Polizia locale di Ravenna, che ha chiuso al traffico il tratto di strada.