Profanato con una svastica il Sacrario dei Caduti della Brigata Cremona di Camerlona

Se ne è accorto per caso un automobilista di passaggio che raggiungeva Ravenna da Ferrara, il quale ci ha prontamente segnalato l’accaduto: una grande svastica profana una delle lapidi erette nel Sacrario ai Caduti della Brigata Cremona di Camerlona alle porte di Ravenna.

Si tratta di un ennesimo grave episodio inquietante dopo i tanti episodi accaduti recentemente in tutta Italia, con scritte antisemite e di chiaro stampo nazista apparse su porte e muri di diverse città.

Gli abitanti del luogo non si erano accorti di nulla. Le autorità sono state già avvertite dell’accaduto.

Il Sacrario di Camerlona è uno dei pochi cimiteri ufficiali delle Forze Armate italiane impegnate nella Seconda guerra mondiale. Fu eretto fin dall’inizio del 1945 per ospitare i caduti del Gruppo di Combattimento Cremona, una delle 4 unità combattenti del risorto esercito italiano che, nel gennaio del 1945, fu schierata in linea proprio in questo settore a nord della città di Ravenna.