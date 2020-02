Cervia, due giornate di preghiera per i cristiani perseguitati

Il 22 e il 23 febbraio le parrocchie del Vicariato di Cervia ospiteranno i sacerdoti Padre Francesco Ekladious (OFM, Alessandria d’Egitto) e Don Steven Azabo (Diocesi di Alqosh, Iraq) per due giornate di preghiera per i cristiani perseguitati. Durante la veglia di preghiera di domenica 23 febbraio vi sarà la testimonianza di Don Steven Azabo. Le giornate di preghiera sono organizzate in collaborazione con la fondazione di diritto pontificio “Aiuto alla Chiesa che soffre” (ACS – Italia). Da venerdì 21 a domenica 23 – la sera – il Duomo di Cervia sarà illuminato di rosso, colore che simboleggia il sangue dei martiri.