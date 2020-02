Per la giornata di oggi, mercoledì 19 febbraio, secondo le previsioni meteo di Arpae E-R, è previsto cielo nuvoloso con foschie e nebbie sulle aree di pianura e deboli precipitazioni sui rilievi orientali; cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Temperature minime stazionarie o in lieve flessione, comprese tra 6 e 9 gradi; massime stazionarie intorno a 13 gradi. Venti deboli nord-occidentali, con rinforzi in serata da nord-est sul mare. Mare poco mosso ma con rapido aumento del moto ondoso dalla sera.