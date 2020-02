Furti in abitazione nella campagna ravennate. Zandoli e Sangiorgi (Lega): problema in aumento

Negli ultimi giorni si sono registrati a Ravenna e soprattutto nella campagna ravennate molti furti nelle abitazioni. I consiglieri territoriali Lorenzo Zandoli ed Enrico Sangiorgi della Lega sottolineano il problema; “Purtroppo sta continuando da giorni il triste scenario che vede le case dei ravennati prese di mira dai ladri. Dalle ricostruzioni sembra che le zone della campagna siano le zone più colpite, pertanto riteniamo fondamentale che il problema venga affrontato al più presto”.

Come Lega quando abbiamo parlato in passato di furti e di sicurezza, ci siamo spesso sentiti dire che era solo “percezione”. Con gli ultimi episodi e i trascorsi dei mesi precedenti la sicurezza nel forese ha subito un calo, così come anche confermato dalla classifica del sole 24 ore.

Assieme al nostro gruppo consigliare presenteremo un’ interrogazione da presentare al sindaco chiedendo che possa garantire la giusta tranquillità dei cittadini. Ci aspettiamo che questi episodi vengano in qualche modo contenuti o perlomeno fronteggiati. Aspettiamo delle risposte concrete da parte dell’Amministrazione.