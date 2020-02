L’Unione faentina fa scuola a Roma sulle sfide della governance territoriale

Si è svolto ieri mattina, alla Camera dei Deputati a Roma il workshop “Verso una nuova articolazione degli enti locali di fronte alle sfide del terzo millennio“, organizzato dall’Unione Valdera in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina.

Questo il commento del sindaco Malpezzi: “Giornata romana alla Camera dei Deputati per presentare l’esperienza dell’Unione della Romagna Faentina nell’ambito di un workshop sui temi della governance territoriale, organizzato presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari. La nostra Unione è tra le più avanzate d’Italia e viene proposta come esempio virtuoso di innovazione e di gestione del territorio che guarda al futuro. Molti Comuni oggi si sentono un pò “in mezzo al guado”, tra necessità di razionalizzare e il timore di perdere le proprie specificità storiche, sociali e culturali. Mi sento di dire che l’Unione della Romagna faentina quel guado lo ha superato e che siamo orgogliosi del percorso fatto in questi anni.”