Ravenna. Scippa una signora ma viene inseguito e bloccato da un meccanico “eroe”

Ha inseguito a piedi e bloccato uno scippatore che aveva rubato la borsa ad una signora. L’eroico cittadino si chiama Claudio Ceccoli ed è titolare dell’officina meccanica di via Perilli, in zona Darsena a Ravenna.

La notizia è riportata dai quotidiani Il Carlino di Ravenna e Corriere di Romagna, nelle pagine di Cronaca locale nelle edizioni di oggi. Nel pomeriggio di ieri 18 febbraio, il meccanico, mentre lavorava nell’officina meccanica in Via Perilli, ha sentito delle grida provenire dalla strada. Si è affacciato ed ha visto una donna a terra, di fianco ad una bicicletta, che gridava “al ladro, al ladro”.

Pochi istanti dopo Claudio ha notato un uomo correre, con fare sospetto. Immediata è stata la sua reazione: gli si è messo alle calcagna e dopo circa 300 metri è riuscito a bloccare il malvivente all’altezza di Via Trieste.

La signora nel frattempo aveva avvertito i carabinieri che sono intervenuti con il Nucleo Operativo e Radiomobile ed hanno preso in consegna lo scippatore.