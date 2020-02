Scontro tra un camion e un furgone alle Bassette di Ravenna: grave un operaio

Intorno alle 14 di oggi, mercoledì 19 febbraio, nella zona delle Bassette di Ravenna in via di Vittorio è avvenuto un brutto scontro tra un furgone e un camion, per cause ancora al vaglio. Nello schianto è rimasto gravemente ferito il conducente del furgone, un operaio lughese 40enne: rimasto incastrato all’interno del mezzo, l’uomo è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Illeso il camionista. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gestire la viabilità e per i rilievi di rito.