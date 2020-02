Bagnacavallo. A Palazzo Vecchio nel fine settimana il film ‘La Dea Fortuna’ di Ozpetek

La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek è il film del fine settimana che va da venerdì 21 a domenica 23 febbraio per la rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Il film che ha segnato il ritorno di Ozpetek sul grande schermo ha per protagonisti Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) la cui relazione, che dura da più di quindici anni, è in crisi da tempo. Ma l’arrivo di due bambini lasciati loro in custodia per qualche giorno dall’amica Annamaria (Jasmine Trinca) potrebbe cambiare improvvisamente le loro vite.

La programmazione della settima edizione della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, continuerà poi con Amarcord di Federico Fellini in versione restaurata (mercoledì 26 febbraio) e Jojo Rabbit di Taika Waititi (venerdi 28, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto). Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto). Le proiezioni iniziano alle 21.15. La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Per informazioni: tel. 320 8381863 – 338 7179155; cinemabagnacavallo@gmail.com; http://cinemabagnacavallo.blogspot.it