Una ventina di studenti universitari di Ravenna, in particolare del corso di laurea in Cooperazione internazionale e diritti umani. ha raccolto l’invito di Amnesty Ravenna a scendere in piazza oggi, 20 febbraio, per Patrick George Zaky, studente egiziano iscritto ad un master dell’Università di Bologna e arrestato circa dieci giorni fa appena atterrato in Egitto e tuttora in detenzione preventiva. Tanti i cartelloni, i disegni e le scritte realizzate dagli studenti ed esposti in piazza del Popolo, che rimandano alla richiesta di scarcerazione del giovane studente. Domani, venerdì 21 febbraio, è in programma il secondo presidio, sempre in piazza del Popolo a Ravenna, dalle ore 18, in un orario più favorevole a permettere a tutta la cittadinanza di poter partecipare. Questa mattina era presente anche Gianluca Costantini, autore del disegno che ritrae Zaky avvolto dal filo spinato, simbolo di richiesta della sua liberazione, che ha fatto il giro del mondo ed è comparso in molte delle manifestazioni organizzate in questi giorni per Zaky in diversi Paesi.

di 9 Galleria fotografica Sit-in degli universitari di Ravenna per Patrick Zaky