Ivano Artioli (Anpi Ravenna) su attacco fascista al Ponte degli Allocchi: “Mi fa impressione, ma non timore”

“È un fatto gravissimo. Questa volta l’attacco fascista ha colpito nel cuore della città di Ravenna, uno dei punti cruciali dell’antifascismo ravennate” con queste parole Ivano Artioli, Presidente dell’Anpi provinciale di Ravenna commenta l’atto vandalico e profanatorio di stampo nazifascista compiuto nella notte tra il 20 e il 21 febbraio sul monumento commemorativo della strage del Ponte degli Allocchi, in Circonvallazione al Molino, dove sono state scritte due grandi S e la parola “Merde”.

È stato un amico, un iscritto all’Anpi, ad avvisarlo questa mattina e subito Artioli si è recato sul posto: “Non potevo immaginare una cosa simile – racconta Artioli – poichè il monumento del Ponte degli Allocchi è uno dei luoghi simbolo della lotta partigiana a Ravenna. È significativo che dopo i gravi fatti verificatisi negli ultimi giorni in provincia di Ravenna, siano arrivati fin nel cuore della città”.

“Inizialmente non avevo neppure notato la scritta “Ciao Ivano” alla base del monumento – prosegue – . È un attacco all’ANPI, all’antifascismo organizzato e accreditato nel nostro Paese. Cosa posso dire? Semplicemente che nessuno di noi si tirerà mai indietro, dopo questo attacco. Anzi, saremo ancor più motivati. Questo attacco fa impressione, ma non fa timore”.

“Ringrazio il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, per le sue prime dichiarazioni e la presa di posizione netta – conclude Artioli – e auspico che venga fatto il possibile per fermare questo grave fenomeno. Ravenna non starà ferma ad aspettare. Le istituzioni e la Prefettura si muoveranno e le associazioni combattentistiche d’arma già stanno mandando significative testimonianze di solidarietà.”