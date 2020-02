Bizzuno. Sabato 22 febbraio pomeriggio di festa con il Carnevale dei bambini

Sabato 22 febbraio a Bizzuno va in scena il Carnevale dei bambini con un pomeriggio di festa al centro civico (via del Parco 1). Dalle 15 tutti i bambini potranno divertirsi insieme, indossando gli abiti del loro personaggio preferito, in uno spazio conviviale e allegro, giocando insieme e ascoltando le eco-letture dedicate ai bimbi e all’ambiente.

Il sorprendente Bizzunello, amico di Bizzuno ABC+, presenterà allegramente questo pomeriggio di festa e premierà ogni bambino per la sua partecipazione. L’appuntamento è aperto anche a genitori, zii, nonni, parenti e amici.

L’evento è organizzato dalla consulta di Bizzuno, in collaborazione con l’associazione Bizzuno insieme.