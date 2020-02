Dopo lo sfregio con due S sul Ponte degli Allocchi. Reazioni e dichiarazioni

In seguito al grave atto vandalico di chiaro stampo nazi-fascista, messo in atto nella notte tra il 20 e il 21 febbraio in Circonvallazione al Molino, a danno del monumento commemorativo della strage del Ponte degli Allocchi, luogo simbolo della lotta partigiana a Ravenna, si susseguono le reazioni e le dichiarazioni di solidarietà all’ANPI di Ravenna e le prese di posizione.

Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna

“La nostra più viva e sincera solidarietà a Ivano Artioli, Presidente dell’Anpi Provinciale di Ravenna, alle famiglie dei martirizzati agli Allocchi, a tutti i Partigiani e alle loro famiglie, a tutti i cittadini indignati e delusi da questa destra nazifascista riemergente, a tutti gli antifascisti di destra e di sinistra” dichiara Riccardo Rosetti, a nome della Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna.

“Occorre con urgenza rinforzare e riproporre il rispetto dei nostri alti valori democratici espressi nella Costituzione, delle disposizioni costituzionali, delle leggi vigente e secondo quanto espresso dalla Cassazione al riguardo. Occorre agire sinergicamente e su tutti i fronti, insieme con tutte le realtà sotto assedio, come i sindacati, le associazioni che si occupano di diritti delle donne, degli immigrati, degli omosessuali e dei gender, al fine di ribadire i capisaldi della nostra democrazia costituzionale e dell’etica espressa dalla nostra Costituzione – prosegue il Vice Presidente della Consulta ravennate – . Occorre assolutamente applicare le disposizioni presenti al riguardo nella nostra Costituzione, le leggi Scelba e Mancino e le sentenze in definitiva emesse contro l’apologia di fascismo. Occorre approvare la legge da noi presentata alle Camere per dare certezza giuridica dell’interpretazione dell’apologia di fascismo”.

“E’ giunta l’ora di una mobilitazione civile di tutti i cittadini che sono democratici sia di destra che di sinistra politica ed economica perché questo mostruoso rigurgito nero, male assoluto uscito dalle “fogne della storia” vi venga ricacciato – conclude Rosetti – . O magari redento con carcere rieducativo nei casi che lo prescrivono”.

Alessandro Barattoni (PD): “Gesti antidemocratici ispirati all’ideologia fascista e nazista vanno fermamente puniti”

In pochi giorni si sono susseguiti episodi molto preoccupanti. Sono stati attaccati i simboli della Resistenza e della libertà che rappresentano la storia della nostra città.

Il Partito Democratico di Ravenna condanna risolutamente qualsiasi atto vandalico e di vilipendio alla memoria dei Caduti per la libertà dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista e di tutte le vittime della violenza nazifascista.

“La comparsa sempre più frequente – ha dichiarato il segretario del PD Alessandro Barattoni – di condotte e gesti antidemocratici, ispirati all’ideologia fascista e nazista e ogni tendenza revisionistica che voglia modificare la verità storica rispetto alle responsabilità del fascismo e del nazismo, va fermamente punita.

Esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza ai familiari dei Caduti, all’ANPI e tutte le associazioni che difendono e promuovono i valori dell’antifascismo e della Resistenza nonché a tutti i cittadini che si riconoscono in questi valori.

La gravità di questi atti non deve essere mai trascurata o minimizzata con la consapevolezza che, forti dei nostri valori comuni, sempre maggiore deve essere l’impegno per contrastare, con ogni mezzo democratico le manifestazioni ispirate a fascismo e nazismo con l’impegno della cittadinanza e di tutte le forze politiche e sociali che si riconoscono nella Costituzione.”

La Cgil di Ravenna condanna l’ennesimo gravissimo sfregio a un momento dedicato alla memoria dei caduti

La Cgil condanna il nuovo gravissimo episodio di matrice neofascista avvenuto sul territorio ravennate. Nella notte è stato vandalizzato e sfregiato il monumento commemorativo della strage del Ponte degli Allocchi. È stato colpito uno dei simboli di Ravenna dedicati alla Resistenza e al movimento di Liberazione. Il gesto segue di pochi giorni la svastica sul monumento ai Caduti a Camerlona.

L’episodio a Ravenna fa però registrare un ulteriore elemento che aumenta la preoccupazione e l’inquietudine, sul monumento è stata lasciata una scritta di minaccia nei confronti di Ivano Artioli, presidente provinciale dell’Anpi. A lui e a tutta l’Anpi va la solidarietà della Cgil di Ravenna.

I valori e i luoghi dell’antifascismo sono sotto attacco e si moltiplicano gli sfregi. “Quest’ultimo episodio alimenta ancora di più la nostra preoccupazione – commenta Costantino Ricci, segretario generale della Cgil di Ravenna -; il ripetersi a così breve distanza degli episodi e il messaggio di minaccia rivolto al presidente dell’Anpi lasciano purtroppo presagire un’ulteriore escalation della situazione. Occorre innanzitutto non sottovalutare quanto sta avvenendo e siamo certi che Ravenna saprà reagire come è nella sua tradizione di comunità antifascista e democratica”.