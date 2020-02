Liverani e Rolando (Lega): “Bracconieri e pesca abusiva: serve presidio del territorio”

“Gli ennesimi episodi di pesca abusiva in valle, con sempre più frequenti atti di vandalismo alle imbarcazioni (come quello di questa notte) preoccupano i pescatori regolari, ma passano inosservati alle istituzioni. È opportuna una vera tutela al territorio e alle attività produttive regolari” scrivono Andrea Liverani e Gianfilippo Rolando rispettivamente consigliere regionale e consigliere comunale a Ravenna della Lega.”

“La lotta al bracconaggio è da sempre uno dei cardini delle mie battaglie in Regione, non mancherò nemmeno in questa battaglia di legalità. Porterò la questione in Regione – aggiunge Andrea Liverani – serve sicurezza con il presidio del territorio per bloccare il bracconaggio e rilanciare un settore in difficoltà. Tutelando i regolari si tutela anche il territorio”.