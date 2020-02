Ragazzo con martello minaccia 62enne e le ruba la borsa a San Pietro in Vincoli

Una 62enne, che vive a San Pietro in Vincoli, è stata derubata e minacciata da un ragazzino armato di martello, giovedì 20 febbraio. L’episodio, come riportato da Il Resto del Carlino, in edicola venerdì 21 febbraio, è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, in via Formella Inferiore. La donna al momento del fatto si trovava nel cortile esterno dell’abitazione, fuori dalla recinzione, quando le si è avvicinato un ragazzo – di circa 25 anni, come ha raccontato la signora – in bicicletta chiedendole prima le chiavi della macchina, ma vista la giovanissima età, la donna inizialmente non l’ha preso sul serio.

Stando al racconto del figlio della donna, dopo il suo rifiuto, il ragazzo si è avvicinato e lei impaurita, ha aperto subito l’auto, ha buttato dentro la borsa e l’ha richiusa. In quel momento il giovane ha tirato fuori un martello e lo ha scagliato contro il finestrino posteriore della macchina. Dopo averlo rotto, ha preso la borsa della 62enne e, sempre secondo il racconto del figlio, il giovane è ritornato verso la bici. La donna ha inizialmente provato a rincorrerlo, ma lui alzando il martello in aria ha provato a spaventarla; la donna si è infatti bloccata, intimorita dal gesto e ha chiamato il marito. La 62enne poco dopo si è sentita male, ed è stata portata al pronto soccorso di Ravenna sotto choc. Dopo gli accertamenti di rito, è stata dimessa.

La borsa conteneva un bottino notevole e cioè parte dell’incasso del bar di Caserma, nel Forlivese, gestito dalla figlia della donna; tuttavia i parenti non credono possibile che il malvivente sapesse di quella somma e avesse intenzionalmente colpito la donna per sottraglierla.