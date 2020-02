Razzismo in Tribunale a Ravenna: sul fascicolo compare la scritta NEGRO per identificare una persona

Un avvocato o chi per lui scrive sul fascicolo della causa che sta seguendo la parola negro per definire la sua controparte. Anzi, NEGRO in maiuscolo. E si badi bene, non si tratta del cognome di una persona, ma della sua identificazione in base al colore della pelle. E la cosa avviene in tribunale. Un’enormità. Così scoppia la polemica. Il caso di razzismo presso il Tribunale di Ravenna viene denunciato sul suo profilo Facebook dal giudice di Cassazione Roberto Riverso. Ecco il suo post. “L’avvocato, di Forlì, si presenta oggi (ieri, ndr) in udienza davanti al Gup ed al Pm del Tribunale di Ravenna ed esibisce un fascicolo sul quale identifica la propria controparte (l’imputato di colore, nei cui confronti si costituisce parte civile) non con le sue generalità ma chiamandola NEGRO (in maiuscolo, ndr)… E qui devo sospirare profondamente. Perché le parole vengono meno… Non è la commissione di un crimine o di un illecito disciplinare che vengono in mente; ma la confessione dell’estraneità di questo soggetto alla civiltà del diritto. Una barbarie. Che denuncia una regressione a uno stadio pregiuridico. Commessa da uno che si definisce avvocato. Una cosa inimmaginabile. Fino a oggi.”

Fin qui Roberto Riverso che ha pubblicato anche la foto del fascicolo rosa con la scritta ben in evidenza NEGRO, al centro del caso di razzismo. Oggi i due quotidiani Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna riprendono e approfondiscono l’accaduto.

Il processo si celebrava a Ravenna ieri 20 febbraio a carico di un cittadino straniero accusato di un’aggressione a due poliziotti in stazione a Faenza, avvenuta due anni fa. L’avvocato forlivese in questione rappresentava la parte civile contro l’aggressore, di origine nigeriana.

Interpellato dai due giornali, l’avvocato si è dichiarato estraneo ai fatti, negando categoricamente la paternità del fascicolo. Resta il fatto che quel fascicolo in Tribunale c’è finito, qualcuno l’ha vergato e portato e tutti l’hanno visto, c’è chi l’ha appunto fotografato. E la causa era patrocinata proprio da quell’avvocato forlivese che ora dice che non c’entra nulla. Se lui non ha scritto di suo pugno quel termine dispregiativo qualcuno deve averlo fatto per lui. E sarebbe bene che saltasse fuori e venisse sanzionato.

L’avvocato forlivese in questione, come riferisce in particolare Il Resto del Carlino, non sarebbe in ogni caso nuovo a dichiarazioni di tipo xenofobo. Già segretario forlivese di Fratelli d’Italia era stato allontanato dal partito della Meloni dopo che nel corso di un’intervista aveva usato espressioni apologetiche nei confronti del fascismo.

Roberto Riverso ha annunciato che segnalerà l’accaduto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.