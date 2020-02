Visita a sorpresa: Don Matteo al Museo Nazionale di Ravenna e in città

Mario Girotti in arte Terence Hill in arte Don Matteo era ieri in visita a Ravenna. È stato fotografato al Museo Nazionale di Ravenna e in giro per la città, dove il consigliere comunale Rudy Gatta gli ha chiesto un selfie.

Girotti – Terence Hill ha 80 anni ed è attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. È noto a livello internazionale per i film recitati al fianco di Bud Spencer: il 7 maggio 2010 i due hanno ricevuto insieme il David di Donatello alla carriera. La sua popolarità si è riaffermata nella seconda fase della sua carriera grazie all’interpretazione del personaggio protagonista della longeva serie televisiva Rai Don Matteo.

La foto di Terence Hill al Museo Nazionale di Ravenna è Monica Sandrolini.