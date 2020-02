Classe in lutto per la scomparsa di Andrea Panzavolta

La comunità di Classe è in lutto per la scomparsa di Andrea Panzavolta, ex membro del Comitato Cittadino. Dopo lunga e gravosa malattia, Panzavolta si è spento in questi giorni. I funerali si sono svolti nella mattina di sabato 22 febbraio 2020 alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

Il Comitato Cittadino di Classe ha rilasciato una nota stampa nelle parole del Presidente Antonio Puglisi: “Piangiamo la scomparsa prematura del caro amico Andrea. Ha provato a contrastare la malattia fino all’ultimo con dignità e infinito coraggio. Lo salutiamo per l’ultima volta dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe ma il suo ricordo rimarrà indelebile nella nostra mente e nei nostri cuori. Un grande abbraccio e le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia”. Hanno espresso cordoglio attraverso le pagine social anche l’USD Classe e la Maratona di Ravenna.