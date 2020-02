Faenza. A Palazzo Laderchi visita guidata all’Accademia torricelliana

A grande richiesta, torna la visita guidata alla scoperta dei faentini che hanno lasciato nella storia della scienza universale un segno indelebile, primo fra tutti Evangelista Torricelli, a cui tanto deve la città manfreda. Durante questa passeggiata (di 2h ca.) Silvia Togni accompagnerà i visitatori a scoprire l’Accademia torricelliana di scienze e lettere, presso Palazzo Laderchi, dove sarà anche possibile ammirare il bellissimo Trionfo d’Amore e Psiche affrescato da Felice Giani, per terminare presso l’Osservatorio geofisico comunale, sito all’interno della Casa-Museo del geniale Raffaele Bendandi, conosciuto anche come ‘l’uomo dei terremoti’ (tutti siti aperti su richiesta).

Appuntamento in via Alfredo Baccarini n.19 alle 15 (ingresso del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, presso cui è ancora in corso la mostra “Picasso, la sfida della ceramica”). Costo di partecipazione euro 5,00 a persona (gratuiti i ragazzi fino alla 5°elementare). Prenotazione obbligatoria a info@ravennaconclasse.it oppure al numero 333 4982374