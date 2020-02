Non rispetta i domiciliari e viene coinvolto in un incidente stradale: arrestato dalla Pm di Ravenna

Nella serata di giovedì 20 febbraio sulla SS 16 vicino alla rotonda di via Ravegnana, la Pm di Ravenna mentre rilevava un sinistro fra veicoli con gravi danni alle cose, ha arrestato Duka Adriano coinvolto nell’incidente colto in flagranza del delitto di evasione poiché trovato fuori dalla propria abitazione benché ammesso alla pena alternativa della detenzione domiciliare a seguito di condanna per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’arrestato, trovato in possesso ingiustificato della somma di € 800,00, dopo le formalità di rito, è rimasto trattenuto nelle camere di sicurezza di del Comando, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 febbraio, l’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto di nuovo alla detenzione domiciliare, in attesa del giudizio.