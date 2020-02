Ravenna. Al Mama’s Club serata di musica e un incontro sul clima

Due appuntamenti al Mama’s Club di Ravenna, via San Mama n.75, sabato 22 e domenica 23 febbraio. Sabato 22 febbraio alle 21.30 appuntamento con i Note Noire con Ruben Chaviano al violino; Roberto Beneventi alla fisarmonica; Tommaso Papini alla chitarra e Mirco Capecchi al contrabbasso

Note Noire è un quartetto jazz contemporaneo italiano e rappresenta il percorso musicale comune di Ruben Chaviano, Roberto Beneventi, Tommaso Papini e Mirco Capecchi attraverso le proprie composizioni originali.

Si tratta di musiche scritte in totale libertà alla ricerca di linguaggi musicali moderni e cosmopoliti attraverso le caratteristiche di strumenti rappresentativi delle tradizioni europee come il violino, la fisarmonica, la chitarra e il contrabbasso. Sarà presentato il nuovo album “Nadir” (etichetta AlfaMusic/EGEA Music Distribution).

Nadir è il punto invisibile dal quale osservare il suono di un ensemble dal timbro classico formato da quattro musicisti inevitabilmente attratti dalle continue novità del panorama creativo e dalla sperimentazione stilistica. Attivi sulla scena dal 2011, i Note Noire sono stati invitati ad esibirsi all’interno di programmazioni prestigiose quali Royal Albert Hall (UK), Rhino Jazz Festival (FR), LongLake Festival (CH), Piacenza Jazz Fest (IT), Pisa Jazz (IT), Milano Django Festival (IT), Barga Jazz Festival (IT). Ingresso 12 euro.

Anche ques’anno il Mama’s e Arci Provinciale promuovono eventi alla domenica sul tema “Non uno di meno’. Domenica 23 febbraio alle 17 Il clima cambia, ma noi agiamo. Le mobilitazioni giovanili nell’era dei Climate Strike.

Intervengono:

• Legambiente Ravenna: il coinvolgimento dei cittadini con la citizen science di Green Eye 2.0

• Fridays for Future – Ravenna: verso le mobilitazioni di aprile

• Extinction Rebellion Ravenna:la disobbedienza civile come mobilitazione di massa

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” Marcel Proust.