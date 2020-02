Annullata la visita del Premier Giuseppe Conte in Romagna

Alla luce di quanto sta accadendo in queste ore in Italia sul fronte sanitario, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annullato la visita in Romagna programmata per domani, lunedì 24 febbraio 2020. Il Premier, dalle 14, era atteso nello stabilimento Caviro di Faenza per una visita istituzionale e, a seguire, avrebbe incontrato diverse centinaia di persone tra autorità locali e cooperatori invitati da Confcooperative Ravenna-Rimini e Confcooperative Forlì-Cesena.

“Siamo certamente dispiaciuti di non poter incontrare il Primo Ministro domani ma condividiamo e comprendiamo pienamente la necessaria scelta di rigore e prudenza fatta dal Premier in un momento così delicato come quello che sta vivendo il nostro Paese” fanno sapere i vertici di Caviro e Confcooperative.