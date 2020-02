Bagnacavallo e Villanova, effettuati interventi di manutenzione alle strutture pubbliche

Sono stati effettuati in queste settimane numerosi interventi di manutenzione delle strutture pubbliche a Bagnacavallo e Villanova. La prima parte dei lavori ha interessato diversi fabbricati di proprietà comunale (dalle sedi municipali al Teatro Goldoni fino agli edifici scolastici), in particolare con piccoli interventi straordinari di sistemazione del manto di copertura e degli scarichi pluviali.

La restante parte dell’affidamento, in totale pari a circa 35.000 euro e le cui opere sono state eseguite dalla ditta Cortesi Luigi di Bagnacavallo, ha riguardato manutenzioni straordinarie e lavori edili presso il cimitero di Bagnacavallo. Si completa con quest’ultima parte di lavori l’insieme degli interventi programmati per il 2019 che hanno visto la costruzione di nuovi ossari e diverse sistemazioni nei cimiteri di tutto il territorio comunale per un totale di circa 87mila euro.

Per il 2020 è stato inoltre più che raddoppiato, portandolo a 210mila euro, il budget del capitolo di spesa legato agli interventi di recupero e manutenzione straordinaria delle aree cimiteriali del Comune.