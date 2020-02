Cielo irregolarmente nuvoloso in provincia di Ravenna, oggi, lunedì 24 febbraio

Inizio di settimana, oggi, lunedì 24 febbraio, con cielo al primo mattino irregolarmente nuvoloso per nubi basse e stratificate in rapido sollevamento, poi nel corso della giornata tendenza ad ampi rasserenamenti. Queste le previsioni meteo secondo arpae.it. In serata nuova formazione di foschie dense e o di nubi basse e stratificate. Temperature in ulteriore lieve aumento. Minime comprese tra 6 e 10 gradi; massime comprese tra 13 e 18 gradi. Venti deboli di direzione variabile sulle aree di pianura; deboli-moderati sud-occidentali lungo i rilievi. Mare da quasi calmo a poco mosso.