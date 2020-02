Coronavirus: anche la Chiesa corre ai ripari, disposizioni del Vescovo per la Diocesi di Faenza

Facendo seguito all’Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, circa le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la nostra Diocesi in tutte le attività di sua specifica competenza, ad ogni livello e in ogni ambito della vita ecclesiale, in contatto con il Presidente della Conferenza Episcopale Emilia Romagna, con gli uffici preposti della Regione e della Prefettura, adotta le seguenti disposizioni:

1)Ci si attenga sempre a criteri di prudenza, evitando in ogni modo concentrazione di persone in volumi ristretti e per lungo tempo. Le chiese rimangono aperte al culto e alla preghiera individuale.

2) Da lunedì 24 febbraio a sabato 29 febbraio compreso, sono sospese le celebrazioni liturgiche feriali.

3)Sono sospese le S. Messe prefestive di sabato 29 febbraio e le S. Messe festive di domenica 1° marzo.

4)In sostituzione della celebrazione del mercoledì delle Ceneri, il 26 febbraio, i fedeli sono invitati ad un momento di preghiera e di meditazione personale in famiglia, anche con l’ausilio delle celebrazioni trasmesse alla radio e alla televisione.

5)Per i funerali ci si limiti al solo rito delle esequie nella forma più breve, senza celebrazione eucaristica, e alla sola presenza dei familiari più stretti. Potranno essere celebrate S. Messe di suffragio solo dopo questa fase critica.

6)Si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere.

7)Le benedizioni pasquali sono sospese fino al 1° marzo.

8)Per questa settimana sono sospesi gli incontri di catechismo e dei gruppi parrocchiali, le attività di oratorio, di dopo-scuola, sportive, teatrali, cinematografiche e ogni genere di aggregazione.

9)I Centri d’ascolto della Caritas diocesana e parrocchiale sono chiusi. Previo accordo telefonico possono essere fissati colloqui strettamente necessari in questa settimana.

10)Le eventuali distribuzioni alimentari avvengano per singolo appuntamento, mentre sono sospese le distribuzioni di vestiti.

11)Le mense parrocchiali predispongano la fornitura di pasti in porzioni singole e “d’asporto”.

12)Sono sospese le lezioni della Scuola diocesana di teologia.

13)Sono sospese tutte le attività formative e gli incontri promossi dai diversi Uffici e Settori diocesani.

14)Sono sospese le assemblee di Vicariato di giovedì 27 febbraio a Modigliana e di domenica 1° marzo a Marradi.

15)Nel periodo indicato resteranno chiusi al pubblico gli uffici della Curia diocesana, l’Archivio diocesano, la Biblioteca e la Sala studio del Seminario diocesano Pio XII.

La situazione è in continua evoluzione e pertanto ci si riserva di diramare nuove disposizioni. Siamo tutti interessati ad affrontare con determinazione, senza panico né leggerezza, una situazione che chiede vigilanza e senso del bene comune. Sperimentiamo tutti la nostra debolezza e la nostra fragilità. Proviamo paura e come sempre questa chiede risposte serie e unitarie, per trovare le soluzioni più efficaci per tutti, con la massima attenzione ma senza allarmismi. Molte riunioni sono state cancellate. Questo ci aiuterà a comprenderne il valore con maggiore profondità e ad avere più tempo per la riflessione e la preghiera personale. Sentiamo la vicinanza premurosa di Gesù medico e buon Pastore degli uomini del quale sperimentiamo la solidarietà e la protezione e affidiamo alla intercessione della Beata Vergine delle Grazie che invitiamo a pregare in famiglia con il Santo Rosario.

Don Michele Morandi, il Vicario generale