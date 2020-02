Inps, sospese visite mediche e attività con il pubblico nelle sedi di Ravenna, Faenza e Lugo

Dalla Direzione provinciale INPS di Ravenna informano che “considerata la diffusione dei contagi da Coronavirus in atto nel Nord Italia, in attuazione della comunicazione pervenuta nella serata di ieri 23/2 dalla Direzione regionale INPS per l’Emilia Romagna e in coerenza con l’ordinanza emanata dal Presidente della regione Emilia-Romagna e dal Ministro della Salute, si dispone la sospensione, da lunedì 24 febbraio fino a nuova comunicazione, di tutte le visite mediche presso i centri medico-legali e delle attività di relazioni con il pubblico che contemplino il contatto fisico con gli utenti presso la sede di Ravenna e le agenzie territoriali di Faenza e Lugo.”

Il servizio di informazioni, aggiungo dall’Inps, sarà reso attraverso numeri telefonici dedicati che, nelle prossime ore, saranno segnalati ai cittadini, oltre che con i consueti canali d’accesso telematici:

Direzione.ravenna@inps.it

Agenzia.faenza@inps.it

Agenzia.lugo@inps.it

direzione.provinciale.ravenna@postacert.inps.gov.it

direzione.agenzia.faenza@postacert.inps.gov.it

direzione.agenzia.lugo@postacert.inps.gov.it