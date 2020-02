Scaffali vuoti nei supermercati di Ravenna e provincia. In poche ore, a partire dal pomeriggio di domenica 23 febbraio, gli scaffali della pasta, il reparto carne e quello dei cibi surgelati sono stati presi d’assalto e completamente svuotati. Ripiani vuoti.

Stessa scena nei reparti di frutta e verdura, con i contenitori ripuliti. E’ questa una delle conseguenze dirette del panico da Coronavirus, che nelle ultime ore si è diffuso anche nel nostra provincia.

Anche questa mattina, 24 febbraio, sono stati tantissimi i ravennati che per fare provviste “in caso di emergenza” o temendo un’eventuale quarantena si sono recati nei supermercati all’orario d’apertura. Scatolame e cibi a lunga conservazione sono stati tra i prodotti più ricercati.

E tra i prodotti introvabili, già da diversi giorni, vi sono i gel igienizzanti per le mani.

